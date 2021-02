Liverpool, nessuna euforia per Henderson: “Vittoria sul Lipsia? Solo un buon risultato…” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Serviva un buon risultato per riprendersi dalle ultime prove negative in Premier League. Il Liverpool ha saputo sfruttare gli errori del Lipsia e battere i tedeschi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un 2-0 che comunque non lascia troppa serenità in vista del ritorno, almeno stando alle parole di Jordan Henderson. Il centrocampista, parlando a BT Sport, ha cercato di non lasciarsi andare all'euforia del momento guardando al proseguimento della stagione.Henderson predica calmacaption id="attachment 1048905" align="alignnone" width="540" Liverpool Henderson (getty images)/caption"Si tratta Solo di un buon risultato ottenuto", ha detto Henderson con fermezza. "Siamo soddisfatti ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Serviva unrisultato per riprendersi dalle ultime prove negative in Premier League. Ilha saputo sfruttare gli errori dele battere i tedeschi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un 2-0 che comunque non lascia troppa serenità in vista del ritorno, almeno stando alle parole di Jordan. Il centrocampista, parlando a BT Sport, ha cercato di non lasciarsi andare all'del momento guardando al proseguimento della stagione.predica calmacaption id="attachment 1048905" align="alignnone" width="540"(getty images)/caption"Si trattadi unrisultato ottenuto", ha dettocon fermezza. "Siamo soddisfatti ...

