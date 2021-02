Liga 2020 2021 | Marcos Llorente risponde a Bardhi | Levante-Atletico Madrid termina 1-1

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’pareggia contro ilper 1-1 nel recupero della seconda giornata di. All’iniziale vantaggio dinel primo tempo. I colchoneros pur rendendosi più volte pericolosi dopo il gol del pareggio non riescono ad affondare abbastanza per superare i padroni di casa. Gli uomini di Simeone conquistano un punto che li porta a +6 sul Realsecondo, mentre ilnon riesce a tornare alla vittoria e resta all’undicesimo posto a pari merito con l’Bilbao. SportFace.

sportface2016 : #Liga 2020/2021, termina in pareggio il recupero della seconda giornata di campionato tra #Levante e… - SomosFancom : La #UEFA cancela la #LigaCampeones Juvenil 2020-21 - - sportface2016 : #Liga: le formazioni ufficiali di #LevanteAtleti - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: La #Liga sconta 90 milioni alle emittenti sui diritti tv 2019/20 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Calcio d'Angolo

... nelle 11 gare dellane ha subite appena 5, l'ultima risale al 19 gennaio ed è impressionante ... Danny Makkelie sarà già alla sesta presenza nella della Champions League- 2021 dopo le ben ......ha conquistato la sua prima qualificazione assoluta in Europa grazie al settimo posto innel ... il Napoli ha iniziato la stagione/21 dalla fase a gironi di UEFA Europa League perché ha vinto ...Liga 2020/2021, termina in pareggio il recupero della seconda giornata di campionato tra Levante e Atletico Madrid ...Le formazioni ufficiali di Levante-Atletico Madrid, sfida valida per il recupero della seconda giornata della Liga spagnola 2020/2021. Le scelte dei due allenatori ...