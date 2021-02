Le associazioni europee dei consumatori fanno la lista dei modi in cui TikTok viola i diritti dei minori (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La stragrande maggioranza degli iscritti a TikTok ha meno di 18 anni. Questo è quanto sottolinea il Beuc – ente che riunisce le associazioni degli Stati membri – insieme a 15 associazioni locali che hanno denunciato il social cinese alla Commissione europea. Al centro dell’accusa c’è il fatto che TikTok non tutelerebbe i diritti dei minori in più di un senso, dall’esposizione a materiale inadeguato al trattamento dati per fini pubblicitari. La violazione dei diritti degli utenti si sostanzia nell’avere contenuti violenti e razzisti a disposizione, nell’essere inconsapevolmente veicoli pubblicitari ed esposti a pubblicità costantemente e dell’utilizzo poco trasparente dei dati. Oltre a queste questioni è stata aperta anche quella dell’utilizzo di monete ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La stragrande maggioranza degli iscritti aha meno di 18 anni. Questo è quanto sottolinea il Beuc – ente che riunisce ledegli Stati membri – insieme a 15locali che hanno denunciato il social cinese alla Commissione europea. Al centro dell’accusa c’è il fatto chenon tutelerebbe ideiin più di un senso, dall’esposizione a materiale inadeguato al trattamento dati per fini pubblicitari. Lazione deidegli utenti si sostanzia nell’avere contenuti violenti e razzisti a disposizione, nell’essere inconsapevolmente veicoli pubblicitari ed esposti a pubblicità costantemente e dell’utilizzo poco trasparente dei dati. Oltre a queste questioni è stata aperta anche quella dell’utilizzo di monete ...

