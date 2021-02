La moglie di Kim Jong-un è ricomparsa dopo più di un anno | smentite le voci sull’esecuzione

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)più di un, Ri Sol-ju è finalmente riapparsa in pubblico accanto a Kim-un, smentendo lesecondo le quali la donna era stata giustiziata dal marito E’ viva e vegeta, Ri Sol-ju. Ladel temuto dittatore nord coreano Kim-un, a distanza di undall’ultima sua apparizione avvenuta lo scorso gennaio, èin pubblico accanto al marito in occasione di un concerto per celebrare il compledel padre di Kim-un, il defunto leader Kim-il. Come riportato dal Yonhap news, l’ultima volta che la donna era stata vista in pubblico risale, per la precisione, al 25 gennaio 2020, quando si era recata in compagnia del marito al concerto di celebrazione ...