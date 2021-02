Internet casa: 5 indizi che forse è giunto il momento di cambiare operatore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Cali di connessione, velocità insoddisfacente, prestazioni ai minimi termini che ci impediscono di persino di giocare online e guardare contenuti in streaming. Gli esperti di SOStariffe.it spiegano i 5 aspetti su cui soffermarsi per capire che è il momento di passare a un nuovo provider e sostituire la nostra connessione di rete fissa per stare al passo con l’evoluzione tecnologica. I segnali sono tutti sotto i nostri occhi ma per inesperienza potremmo scambiarli per altro. La rete che salta di continuo, i video che si bloccano, il download ‘eterno’ di alcuni file, i giochi online che proprio non vogliono girare per il verso giusto. SOStariffe.it ha individuato i cinque principali ‘sintomi’ di una connessione domestica non più performante, che dovrebbero metterci in allerta e indurci a valutare altri provider di servizi ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Cali di connessione, velocità insoddisfacente, prestazioni ai minimi termini che ci impediscono di persino di giocare online e guardare contenuti in streaming. Gli esperti di SOStariffe.it spiegano i 5 aspetti su cui soffermarsi per capire che è ildi passare a un nuovo provider e sostituire la nostra connessione di rete fissa per stare al passo con l’evoluzione tecnologica. I segnali sono tutti sotto i nostri occhi ma per inesperienza potremmo scambiarli per altro. La rete che salta di continuo, i video che si bloccano, il download ‘eterno’ di alcuni file, i giochi online che proprio non vogliono girare per il verso giusto. SOStariffe.it ha individuato i cinque principali ‘sintomi’ di una connessione domestica non più performante, che dovrebbero metterci in allerta e indurci a valutare altri provider di servizi ...

