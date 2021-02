"Hai messo la lingua?". La risposta è sì: follia di Giulia Salemi, bacio selvaggio a Dayane Mello. Video da censura | Guarda (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip, in questi ultimi giorni, accade di tutto. Siamo quasi agli sgoccioli del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e gli inquilini... fremono. E le telecamere intercettano tutto. Anche questo clamoroso e piccantissimo fuoriprogramma tra Dayane Mello e Giulia Salemi, bellissime e incontrollabili. Già, perché la Mello era sdraiata sul divano in salotto, quando ecco farsi sotto la Salemi. Quest'ultima si accovaccia su di lei e si avvicina pericolosamente al volto. Dunque, scatta un bacio, bocca a bocca, appassionatissimo, che si vede nel Video qui sotto. Un bacio... umido. "Hai messo la lingua?", chiede infatti la Mello. Già, l'ha messa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip, in questi ultimi giorni, accade di tutto. Siamo quasi agli sgoccioli del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e gli inquilini... fremono. E le telecamere intercettano tutto. Anche questo clamoroso e piccantissimo fuoriprogramma tra, bellissime e incontrollabili. Già, perché laera sdraiata sul divano in salotto, quando ecco farsi sotto la. Quest'ultima si accovaccia su di lei e si avvicina pericolosamente al volto. Dunque, scatta un, bocca a bocca, appassionatissimo, che si vede nelqui sotto. Un... umido. "Haila?", chiede infatti la. Già, l'ha messa ...

