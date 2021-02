Grande Fratello Vip, Carlotta Dell’Isola ha ricevuto minacce per Zenga: “E’ inaccettabile” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ finita al centro delle polemiche Carlotta Dell’Isola per aver criticato duramente Andrea Zenga, reo di averla spedita in nomination. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip confessa di aver ricevuto insulti e minacce da parte dei fan del gieffino. Carlotta ha dichiarato di essere pronta a passare per vie legali pur di tutelare la sua serenità. Grande L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ finita al centro delle polemicheper aver criticato duramente Andrea, reo di averla spedita in nomination. L’ex concorrente delVip confessa di averinsulti eda parte dei fan del gieffino.ha dichiarato di essere pronta a passare per vie legali pur di tutelare la sua serenità.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - il_cupo : RT @LONG00885513: @il_cupo @Fra_tante3 GRANDE FRATELLO CAMERATA.....SAI QUANTE CANTINE DI OLIO DI RICINO CI VORREBBE IN QUESTO PAESE.....NA… - lovingkiedis : RT @clownbustercfb: In Brasile hanno eliminato un concorrente del Grande Fratello col 98,76% dei voti -