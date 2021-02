Grande Fratello Vip 5, il fratello di Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò dopo il bacio con Andrea Zenga (Di giovedì 18 febbraio 2021) Juliano, fratello di Dayane Mello, su Instagram ha accusato Rosalinda Cannavò di aver sfruttato la sorella dopo che la giovane attrice ha baciato Andrea Zenga. Il fratello di Dayane Mello, dopo il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ha accusato la giovane attrice siciliana di avere solo approfittato dell'amicizia con sua sorella. Forse anche lui aveva sperato che tra le due ragazze potesse esserci qualcosa di più? Da domenica sera l'hashtag #rosMello sembra essersi trasformato in #exRosMello: dopo cinque mesi in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Juliano,di, su Instagram ha accusatodi aver sfruttato la sorellache la giovane attrice ha baciato. Ildiiltra, ha accusato la giovane attrice siciliana di avere solo approfittato dell'amicizia con sua sorella. Forse anche lui aveva sperato che tra le due ragazze potesse esserci qualcosa di più? Da domenica sera l'hashtag #rossembra essersi trasformato in #exRoscinque mesi in ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - xxinfinity : Gloria: “ci ho messo tanto a fidanzarmi, non vorrei diventare single a un passo dalla fine del Grande Fratello” ...… - io_broken : RT @clownbustercfb: In Brasile hanno eliminato un concorrente del Grande Fratello col 98,76% dei voti -