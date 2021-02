Gran Bretagna, il principe Filippo è in ospedale. Buckingham Palace: «Misura precauzionale» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il principe Filippo d’Edimburgo, marito della regina Elisabetta II, è ricoverato. È una «Misura precauzionale», ha precisato Buckingham Palace, come a sottolineare che non si tratta di un ricovero d’urgenza. Il principe consorte è entrato all’ospedale privato Edoardo VII martedì sera a seguito di un malore non è legato al coronavirus. Vi dovrebbe restare sotto osservazione e a riposo per alcuni giorni. Filippo, 100 anni a giugno, si è ritirato dagli impegni pubblici nel 2017 e da allora raramente compare in pubblico. Durante l’attuale lockdown per il Covid è rimasto nel castello di Windsor insieme alla regina. La coppia reale si è vaccinata contro il coronavirus a inizio gennaio, restando sempre a Windsor. Il principe ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ild’Edimburgo, marito della regina Elisabetta II, è ricoverato. È una «», ha precisato, come a sottolineare che non si tratta di un ricovero d’urgenza. Ilconsorte è entrato all’privato Edoardo VII martedì sera a seguito di un malore non è legato al coronavirus. Vi dovrebbe restare sotto osservazione e a riposo per alcuni giorni., 100 anni a giugno, si è ritirato dagli impegni pubblici nel 2017 e da allora raramente compare in pubblico. Durante l’attuale lockdown per il Covid è rimasto nel castello di Windsor insieme alla regina. La coppia reale si è vaccinata contro il coronavirus a inizio gennaio, restando sempre a Windsor. Il...

