Governo: Renzi, 'cambio Conte-Draghi cosa più difficile mai fatta, ma anche più utile' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "L'esperienza più difficile è l'ultima operazione, il cambio Conte-Draghi. E' in assoluto la cosa più difficile, più incredibile ma anche più utile al Paese che abbia mai fatto". Lo dice Matteo Renzi a 'Porta a Porta'. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "L'esperienza piùè l'ultima operazione, il. E' in assoluto lapiù, più incredibile mapiùal Paese che abbia mai fatto". Lo dice Matteoa 'Porta a Porta'.

La7tv : #dimartedi Pier Luigi #Bersani: 'Dopo uno sgambetto politico è caduto un governo che aveva seguito nel Paese'. 'Ren… - danieleviotti : Renzi: dobbiamo far cadere Conte perché 1) vuole tenere i servizi segreti per sé e 2) ha fatto un Recovery plan che… - La7tv : #dimartedi Rocco Casalino su Renzi e Salvini: 'Entrambi hanno fatto cadere un governo per ragioni di partito e non… - ricky_pru : RT @parcesepulto: Vediamo se ho capito. Renzi ha rovesciato il governo perché Conte non voleva il Mes e teneva la delega ai servizi segreti… - ringetto65 : RT @RenatoSouvarine: Draghi si tiene la delega ai #ServiziSegreti. Quindi, Renzi uscirà dal governo, vero? ?? Per coerenzi, diciamo. -