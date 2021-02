Governo, Renzi: 'Al volante c'è Mario Draghi, io ora mi rilasso' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'Il mio futuro? Intanto mi rilasso per qualche settimana. Ora il volante ce l'ha uno che sa guidare e questo mi tranquillizza'. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, aggiungendo che 'il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'Il mio futuro? Intanto miper qualche settimana. Ora ilce l'ha uno che sa guidare e questo mi tranquillizza'. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo, aggiungendo che 'il ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Renzi Governo: Renzi 'Ora al volante c'è Draghi, io mi rilasso' Non lo definirei un non politico, tutt'altro": Guardando al suo passato, Renzi ha notato che "quando fai politica, sia che tu vinca sia che tu perda è un'esperienza umanamente intensa: quella a cui ...

Governo, Renzi: 'Al volante c'è Mario Draghi, io ora mi rilasso' 'Il mio futuro? Intanto mi rilasso per qualche settimana. Ora il volante ce l'ha uno che sa guidare e questo mi tranquillizza'. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, aggiungendo che 'il cambio Conte - Draghi è in assoluto, nella mia esperienza politica, la cosa più difficile, incredibile e più utile al Paese che abbia mai fatto'.

Governo, Renzi: «E' cambiato tutto, è cambiato in meglio»

