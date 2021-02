Governo | Draghi ‘inciampa’ su numeri terapie intensive

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Piccolo inciampo di Mariosul numero diper il Covid. Nel suo discorso sulla fiducia al Senato, il premier ha parlato di circa 2 milioni. Una breve pausa e, in suo soccorso, è arrivato il suggerimento di Giancarlo Giorgetti. Subito, quindi,si è corretto parlando di circa 2mila italiani ricoverati in area critica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - La7tv : #dimartedi Squadra del Governo Draghi, il commento di Pier Luigi Bersani: 'L'altro giorno una persona al supermerca… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - FranzosoFra : Il Governo farà le riforme ma affronterà anche l’emergenza. Non esiste un prima e un dopo. Siamo consci dell’insegn… - AlexTheMod : RT @IlContiAndrea: Un discorso di altissimo profilo da Governo di unità nazionale. Attenzione ai giovani e alle donne, l'economia, la scuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

'Sostenere questosignifica condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro', dice il premier in Senato. 'Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma, fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella ...Una delle prime mosse che il nuovoguidato da Mariometterà in atto una volta ottenuta la fiducia delle Camere riguarderà la gestione dell'emergenza sanitaria. L'obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di ...Roma, 17 feb. (LaPresse) - "Nei nostri rapporti internazionali questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici ...“Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti io per primo”. E’ questo uno dei primi passaggi del discorso del ...