TV7Benevento : Governo: Bernini (Fi), 'da Draghi direzione giusta, da noi massimo sostegno'... - Agenpress : Governo. Bernini (FI), da Draghi discorso pragmatico e di altissimo spessore - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Movimenti a destra. #Tajani coordinatore di #ForzaItalia e vice Bernini. La Gelmini capo delegazione al Governo. #Salvi… - marina23418 : @susy43279731 Purtroppo ha sempre brigato. Sono al governo e la Bernini dice le stesse cose che diceva prima con il governo Conte. - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Tutte le nomine in Forza Italia decise da #Berlusconi. I ruoli per Tajani, Bernini e Ronzulli dopo le nomine a sorpresa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bernini

Agenzia ANSA

IlDraghi parte all'insegna della discrezione. Notizie diffuse solo se ufficiali. Anna Maria: 'Rivendichiamo il diritto di ...Dentro Forza Italia la falange filo - sovranista non c'è ale rumoreggia. Tajani,e Ronzulli si sono precipitati ad Arcore per chiedere spiegazioni a Silvio Berlusconi ma forse già ...Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Un discorso pragmatico e di altissimo spessore, che ha tracciato il percorso per traghettare l'Italia fuori dalla crisi ...Il Governo Draghi parte all'insegna della discrezione. Notizie diffuse solo se ufficiali. Anna Maria Bernini: "Rivendichiamo il diritto di critica" ...