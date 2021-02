GF Vip 5, Giacomo Urtis rivela: “Dayane Mello mi darà un figlio” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In una recente intervista, il chirurgo plastico Giacomo Urtis si è raccontato con sincerità e ha parlato diffusamente anche della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip 5, conclusasi qualche settimana fa. Urtis ha ammesso di essersi preso una cotta (non ricambiata) per l’amico attore Mario Ermito, ma la dichiarazione più sconcertate riguarda la sua futura paternità. Il medico, infatti, ha ammesso di avere un forte desiderio di diventare padre in futuro e la scioccato tutti affermando di sapere già come: ad aiutarlo sarà l’amica Dayane Mello, che si è proposta come madre surrogata del figlio di Urtis e di un suo ipotetico futuro compagno. Una notizia, questa, che ha fatto storcere in naso a molti. Resta da vedere però se, una volta uscita anche lei dalla Casa ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In una recente intervista, il chirurgo plasticosi è raccontato con sincerità e ha parlato diffusamente anche della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip 5, conclusasi qualche settimana fa.ha ammesso di essersi preso una cotta (non ricambiata) per l’amico attore Mario Ermito, ma la dichiarazione più sconcertate riguarda la sua futura paternità. Il medico, infatti, ha ammesso di avere un forte desiderio di diventare padre in futuro e la scioccato tutti affermando di sapere già come: ad aiutarlo sarà l’amica, che si è proposta come madre surrogata deldie di un suo ipotetico futuro compagno. Una notizia, questa, che ha fatto storcere in naso a molti. Resta da vedere però se, una volta uscita anche lei dalla Casa ...

DSpettacolo : Giacomo Urtis, ex concorrente del GF Vip, ha cambiato la sua vita dopo aver avuto un colpo di fulmine in aeroporto.… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Giacomo Urtis: «Fidanzato 13 anni mi stavo per sposare. Poi in aeroporto ho conosciuto un ragaz… - marcogallifuoco : @fattoquotidiano @salvini_giacomo Può fare al massimo GF Vip sui RAI 1 - robertospek : @GrandeFratello Pensate solo per un attimo se nella casa del GF VIP fossero rimasti questi concorrenti: Tommaso, S… - infoitcultura : Giacomo Urtis: 'Zenga? Adua è la sua donna ideale'/ 'Me l'ha confessato al GF VIP!' -