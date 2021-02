Francesco Renga verso Sanremo71 con “Quando trovo te”: «Sarà un’edizione che entrerà nella storia» [ESCLUSIVA] (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Francesco Renga è uno dei 26 cantanti protagonisti del 71° Festival di Sanremo, in gara con il brano Quando trovo te (Sony Music). Nona volta per Renga a Sanremo, a trent’anni esatti dalla prima partecipazione alla kermesse. Francesco Renga parla dell’inedito per Sanremo durante la conferenza stampa Francesco Renga: «Credo anche che Sanremo sia un simbolo di ripartenza. Per me Sarà il primo momento, dopo mesi e mesi di nulla, in cui tornerò sul palcoscenico con gli addetti ai lavori, tecnici e musicisti. Le costrizioni del Covid non tolgono nulla al valore simbolico di questo Sanremo, che entrerà nella storia come un’edizione unica». «La canzone ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è uno dei 26 cantanti protagonisti del 71° Festival di Sanremo, in gara con il branote (Sony Music). Nona volta pera Sanremo, a trent’anni esatti dalla prima partecipazione alla kermesse.parla dell’inedito per Sanremo durante la conferenza stampa: «Credo anche che Sanremo sia un simbolo di ripartenza. Per meil primo momento, dopo mesi e mesi di nulla, in cui tornerò sul palcoscenico con gli addetti ai lavori, tecnici e musicisti. Le costrizioni del Covid non tolgono nulla al valore simbolico di questo Sanremo, checomeunica». «La canzone ...

"Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo " racconta Francesco Renga " non è solo la gioia di tornare su quel palcoscenico, in quel contesto così importante per la musica e per il mio lavoro. Questa volta significa ricominciare finalmente a farlo"

