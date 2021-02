Fials a Draghi | Servizio sanitario nazionale messo a dura prova? Urge un piano Marshall per assunzioni | recupero liste d' attesa e sanità territoriale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Caro presidente, è proprio vero: i dati ufficiali sottostimano il fenomeno. Non sapremo mai con certezza se i morti per Covid in Italia siano stati 92.522 e se i contagiati siano stati 2.725.106. Lo stesso vale per il numero di operatori sanitari deceduti e colpiti dal virus, che lei ha ricordato essere 259 e 118.856. Cifre che spaventano e a cui allo stesso tempo ci siamo tristemente assuefatti. Ma che testimoniano, sono parole sue, 'un enorme sacrificio sostenuto con generosità e impegno' dal personale. Un riconoscimento importante e doveroso, del quale, come sindacato dei lavoratori della, le siamo grati. Ora però le chiediamo un cambio di passo affinchè predisponga al più presto unper risollevare il SSN...

Libero_official : 'Un piano Marshall per la sanità'. La #Fials si appella a #Draghi: 'Assunzioni, recupero liste d'attesa e sanità te… - AssoCare : Governo, Fials a Draghi: Ssn messo a dura prova? Urge piano Marshall per assunzioni, recupero liste attesa e sanità… - fmavitto : Forum QS/5. La sanità e il Governo Draghi. Cosa aspettarsi? Intervista a Frittelli (Federsanità) e Carbone (Fials) - BasicLifeSupp : Forum QS/5. La sanità e il Governo Draghi. Cosa aspettarsi? Intervista a Tiziana Frittelli (Federsanità) e Giuseppe… - infoitinterno : FIALS augura buon lavoro al Ministro Roberto Speranza. Bel Governo, ma poche ministre al cospetto di Draghi. -

Quotidiano Sanità

... ma riteniamo di fondamentale importanza - sottolinea il segretario generale- che un homo economicus come Draghi sia conscio dei limiti del nostro SSN, come anche degli sforzi abnormi compiuti ...Per Frittelli bisogna 'orientare lo sguardo al concetto di welfare di Comunità. Un sistema a carattere comunitario nel quale produrre salute/benessere diventa un compito anche della società civile e ...