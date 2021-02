Draghi | ‘in Italia uno dei peggiori gap salariali di genere’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “La mobilitazione di tutte le energie del Paese nel suo rilancio non può prescindere dal coinvolgimento delle donne. Il divario di genere nei tassi di occupazione inrimane tra i più alti di Europa: circa 18 punti su una media europea di 10. Dal dopoguerra ad oggi, la situazione è notevolmente migliorata, ma questo incremento non è andato di pari passo con un altrettanto evidente miglioramento delle condizioni di carriera delle donne. L’presenta oggi uno deigaptra generi in Europa, oltre una cronica scarsità di donne in posizioni manageriali di rilievo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.