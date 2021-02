Draghi | ' con rapidità impegno comune per piano vaccini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Gli scienziati in soli 12 mesi hanno fatto un miracolo: non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno. La nostra prima sfida è, ottenutene le quantità sufficienti, distribuirlo rapidamente ed efficientemente". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Senato. "Abbiamo bisogno -ha aggiunto il premier- di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla Protezione civile, alle Forze armate, ai tanti volontari. Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. Facendo tesoro dell'esperienza fatta con i tamponi che, dopo un ritardo iniziale, sono stati permessi anche al di fuori della ...