(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sky130, ovvero l’ultima rata per idello scorso campionato 2019/2020. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, come riporta l’Ansa. L’emittente non aveva versato l’intera cifra pattuita, chiedendo uno sconto a causa dell’emergenza sanitaria e la successiva rimodulazione del calendario del campionato di. Il Tribunale di Milano, senza entrare nel merito della vicenda, ha ordinato che Sky paghi la rata di 130, in attesa della nuova udienza fissata per il prossimo 8 giugno. Sky, riporta ancora l’Ansa “prende atto della decisione di oggi con cui il Tribunale di Milano, nell’ambito di un passaggio procedurale – scrive l’emittente in una nota – ha disposto la provvisoria esecutorietà ...

AlessandroSacc3 : RT @ilnapolionline: Diritti televisivi - Il Napoli e altri sei club: «Votiamo subito» - - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Diritti televisivi - Il Napoli e altri sei club: «Votiamo subito» - - italiaserait : Diritti televisivi Serie A, Sky dovrà pagare 130 milioni alla Lega Calcio - ilnapolionline : Diritti televisivi - Il Napoli e altri sei club: «Votiamo subito» - - LumsaNews : #Serie A e diritti televisivi. La lotta tra #Sky e #Dazn. di Antonio Contu #Lumsanews -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti televisivi

... Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Spezia e Torino) non si sono presentate all'ultima assemblea di Lega per l'assegnazione dei. Le nove società in questione, considerate ...In Italia si parla molto di. E quella di oggi è stata una giornata particolarmente viva da questo punto di vista. In mattinata infatti è stata aggiornata l'assemblea di Lega Serie A che avrebbe proprio dovuto ...L’incontro che avrebbe dovuto decidere sull’assegnazione a Sky o Dazn dei diritti di trasmissione 2021-24 è saltata per mancanza del numero legale ASSENTI. L’assemblea che avrebbe dovuto decidere sull ...Sky dovrà pagare 130 milioni alla Lega Calcio, ovvero l’ultima rata per i diritti dello scorso campionato 2019/2020. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, come riporta l’Ansa. L’emittente non aveva ver ...