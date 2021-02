Diffusione della ' variante inglese' | in Regione il 27 | 9% dei casi totali

sole24ore : ?? #Coronavirus , calano tasso di positività (-0,3%), ricoveri (-0,28%) e terapie intensive (-0,71%), ma preoccupa l… - 1UnPassante : RT @FmMosca: La Svizzera risponde a #Ricciardi “Non ci sono prove scientifiche a suffragio della Sua tesi, tesi dove afferma che l’apertur… - MattiaPascale2 : @arrow_michelle @LucioMM1 Quello si e vero. Ma si tratta di situazioni veramente estreme. Io infatti parlo di diffu… - ___A_L_E___ : RT @cicap: 'Oggi più di 100 mila persone hanno acquistato la bottiglia in 12 diversi Paesi. Inevitabilmente, la diffusione mediatica della… - IRI_INTL : Nel 2021, con la diffusione della campagna vaccinale, quale sarà la prima attività che gli italiani riprenderanno?… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffusione della

Il Manifesto

La quota divariante britannica del coronavirus in Germania è passata in due settimane dal 6% al 22%. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut. Il ministroSalute tedesco, Jens Spahn, ha ...... anche per effetto dell'ampiadello smart working. Nella media lombarda, a fine gennaio 2021 si è registrato un - 28% di mobilità rispetto a primapandemia, così come Monza Brianza ( ...(ANSA) - BERLINO, 17 FEB - La quota di diffusione della variante britannica del coronavirus in Germania è passata in due settimane dal 6% al 22%. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut. In un incontr ...anche per effetto dell'ampia diffusione dello smart working. Nella media lombarda, a fine gennaio 2021 si è registrato un -28% di mobilità rispetto a prima della pandemia, così come Monza Brianza (-28 ...