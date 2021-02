Dal Vaticano le norme per le celebrazioni della Settimana Santa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Il dramma della pandemia di Covid-19 "ha portato molti cambiamenti anche al consueto modo di celebrare la liturgia". Lo sottolinea la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in una nota, a firma del prefetto, il cardinale Robert Sarah, e del segretario, l'arcivescovo Arthur Roche, inviata ai vescovi e alle Conferenze episcopali di tutto il mondo in cui si indicano le disposizioni da osservare nel celebrare i riti della Settimana Santa. Resta valido il Decreto del 25 marzo 2020, emesso su mandato di Papa Francesco. Valgono dunque le indicazioni dello scorso anno per le celebrazioni della Domenica delle Palme, del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e della Veglia Pasquale. Nel testo si ricorda che "in molti Paesi sono ancora in vigore rigide condizioni di ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Il drammapandemia di Covid-19 "ha portato molti cambiamenti anche al consueto modo di celebrare la liturgia". Lo sottolinea la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in una nota, a firma del prefetto, il cardinale Robert Sarah, e del segretario, l'arcivescovo Arthur Roche, inviata ai vescovi e alle Conferenze episcopali di tutto il mondo in cui si indicano le disposizioni da osservare nel celebrare i ritiSanta. Resta valido il Decreto del 25 marzo 2020, emesso su mandato di Papa Francesco. Valgono dunque le indicazioni dello scorso anno per leDomenica delle Palme, del Giovedì Santo, del Venerdì Santo eVeglia Pasquale. Nel testo si ricorda che "in molti Paesi sono ancora in vigore rigide condizioni di ...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #17febbraio 1600; #GiordanoBruno, condannato a morte per eresia dal Sant'Uffizio, è arso vivo a Campo… - vaticannews_it : #12febbraio ????Ore 8.25 - Dalla Basilica di San Pietro, diretta streaming per la Santa Messa presieduta dal cardinal… - sulsitodisimone : Dal Vaticano le norme per le celebrazioni della Settimana Santa - MikieDaPoet : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #17febbraio 1600; #GiordanoBruno, condannato a morte per eresia dal Sant'Uffizio, è arso vivo a Campo de'… - a_medici : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #17febbraio 1600; #GiordanoBruno, condannato a morte per eresia dal Sant'Uffizio, è arso vivo a Campo de'… -