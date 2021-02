Covid: variante inglese a parte, in Italia continuano a calare i contagi e ad aumentare i guariti: altri 16.519 da ieri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se non fosse per l’avvento di questa sta-maledetta variante inglese, tutto sommato la situazione coronavirus nel Paese non sarebbe poi così male rispetto ai mesi scorsi. Basti pensare infatti che, nelle ultime 24 ore sono, stati effettuati ben 294.411 ‘tamponi misti’ (il numero complessivo di quelli molecolari e antigenici), individuando 12.074 nuovi contagi, dato che porta l’indice positività al 4,1%. Dunque, a fronte di questa relativa diminuzione dei casi, il report quotidiano del ministero della Salute, informa che attualmente in Italia i positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), sono scesi a 388.864. Tra le regioni ‘maggiormente’ colpite da nuovi casi (a fronte però di ‘milioni’ di residenti), oggi risultano tre regioni: Lombardia (1.764), Campania (1.575) ed Emilia Romagna (1.025). L’unico dato che continua ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se non fosse per l’avvento di questa sta-maledetta, tutto sommato la situazione coronavirus nel Paese non sarebbe poi così male rispetto ai mesi scorsi. Basti pensare infatti che, nelle ultime 24 ore sono, stati effettuati ben 294.411 ‘tamponi misti’ (il numero complessivo di quelli molecolari e antigenici), individuando 12.074 nuovi, dato che porta l’indice positività al 4,1%. Dunque, a fronte di questa relativa diminuzione dei casi, il report quotidiano del ministero della Salute, informa che attualmente ini positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), sono scesi a 388.864. Tra le regioni ‘maggiormente’ colpite da nuovi casi (a fronte però di ‘milioni’ di residenti), oggi risultano tre regioni: Lombardia (1.764), Campania (1.575) ed Emilia Romagna (1.025). L’unico dato che continua ...

