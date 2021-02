Coronavirus, salgono ancora vittime e contagi. Iss: con variante inglese malattia più grave (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È di 12.074 (10.368 ieri) nuovi casi di contagio con 369 (ieri 336) decessi il bilancio delle ultime 24 sull'emergenza Coronavirus. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. In aumento i tamponi, 294.411, oltre 20mila più di ieri, ma il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1% (ieri 3,8%). Con gli odierni 369 decessi, il totale dall'inizio pandemia sale a 94.540. ancora in discesa i ricoveri: in terapia intensiva si registrano 31 pazienti in meno (ieri -15) con 113 ingressi del giorno, per un totale di 2.043, mentre i ricoveri ordinari sono 189 in meno (ieri -52), e scendono a 18.274. Gli attualmente positivi sono 388.864. Di questi, 368.547 si trovano in isolamento domiciliare, 18.274 sono ricoverati con sintomi mentre sono 16.519 i guariti. Ad avere oltre mille nuovi ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È di 12.074 (10.368 ieri) nuovi casi dio con 369 (ieri 336) decessi il bilancio delle ultime 24 sull'emergenza. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. In aumento i tamponi, 294.411, oltre 20mila più di ieri, ma il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1% (ieri 3,8%). Con gli odierni 369 decessi, il totale dall'inizio pandemia sale a 94.540.in discesa i ricoveri: in terapia intensiva si registrano 31 pazienti in meno (ieri -15) con 113 ingressi del giorno, per un totale di 2.043, mentre i ricoveri ordinari sono 189 in meno (ieri -52), e scendono a 18.274. Gli attualmente positivi sono 388.864. Di questi, 368.547 si trovano in isolamento domiciliare, 18.274 sono ricoverati con sintomi mentre sono 16.519 i guariti. Ad avere oltre mille nuovi ...

