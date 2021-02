Con l’acquisizione di Autoarona parte l’attività di Intergea Premium (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prima operazione della nuova società, polo aggregatore della distribuzione auto in Italia Con l’acquisizione di Autoarona, storica Concessionaria del Gruppo Volkswagen, che rappresenta i marchi Audi, Volkswagen, Skoda e VIC nel Piemonte orientale, Intergea Premium ha dato il via alla sua attività operativa. La società Autoarona, ora gestita da Massimo Gargano (ceo), con Vittorio Massone, presidente del Consiglio di amministrazione, annovera circa 100 tra dipendenti e collaboratori, con sedi nelle province di Novara e Vercelli. l’acquisizione si è perfezionata lo scorso novembre. Si tratta della prima operazione effettuata da Intergea Premium (società controllata da Intergea), la nuova realtà nella distribuzione automobilistica ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prima operazione della nuova società, polo aggregatore della distribuzione auto in Italia Condi, storica Concessionaria del Gruppo Volkswagen, che rappresenta i marchi Audi, Volkswagen, Skoda e VIC nel Piemonte orientale,ha dato il via alla sua attività operativa. La società, ora gestita da Massimo Gargano (ceo), con Vittorio Massone, presidente del Consiglio di amministrazione, annovera circa 100 tra dipendenti e collaboratori, con sedi nelle province di Novara e Vercelli.si è perfezionata lo scorso novembre. Si tratta della prima operazione effettuata da(società controllata da), la nuova realtà nella distribuzione automobilistica ...

