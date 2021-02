Come ricevere gli incentivi per gli investimenti in startup (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: Getty Images)Un nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e pmi innovative: il decreto che ne definisce le modalità di attuazione è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. A stabilire i contorni della misura, introdotta dal decreto legge Rilancio (34/2020) sono il ministero dello Sviluppo economico e quello dell’Economia. L’agevolazione fiscale introdotta è pari al 50% dell’investimento effettuato con limiti diversi nei due casi. Se è rivolto a favore di startup innovative, l’investimento massimo rispetto al quale l’investitore può accedere all’incentivo non può superare i 100mila euro, in ciascun periodo di imposta (per un ammontare di detrazione non superiore ai 50mila euro). Se invece è indirizzato a favore di pmi innovative, l’investimento massimo agevolabile è di 300mila euro (quindi non oltre i 150mila euro). Oltre ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: Getty Images)Un nuovo incentivo per le persone fisiche che investono ine pmi innovative: il decreto che ne definisce le modalità di attuazione è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. A stabilire i contorni della misura, introdotta dal decreto legge Rilancio (34/2020) sono il ministero dello Sviluppo economico e quello dell’Economia. L’agevolazione fiscale introdotta è pari al 50% dell’investimento effettuato con limiti diversi nei due casi. Se è rivolto a favore diinnovative, l’investimento massimo rispetto al quale l’investitore può accedere all’incentivo non può superare i 100mila euro, in ciascun periodo di imposta (per un ammontare di detrazione non superiore ai 50mila euro). Se invece è indirizzato a favore di pmi innovative, l’investimento massimo agevolabile è di 300mila euro (quindi non oltre i 150mila euro). Oltre ...

Come ricevere gli incentivi per gli investimenti in startup

