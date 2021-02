Catania | Sarao | “Il risultato non rispecchia nostra prestazione Dispiace aver deluso i tifosi”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'unico gol delal Liberati di Terni porta la firma del bomberal suo quinto centro stagionale in maglia rossazzurra. L'analisi a fine gara del numero 9 etneo: "Partita iniziata male per noi ma poi nel finale del primo tempo abbiamo rischiato di pareggiare e forse sarebbe cambiato l'esito del match. La Ternana ha segnato un eurogol e un secondo fortunoso. A fine gara si guarda il punteggio pesante ma non siamo stati così surclassati come dice il. Abbiamo il dovere di esaminare cosa abbiamo sbagliato e ripartire a cominciare dalla prossima gara contro il Bari. Non cerchiamo alibi ma da domani bisogna voltare pagina e pensare a migliorare e soprattutto al Bari. Ilnon deve deprimerci perchè laa tratti è stata buona al Liberati. Avrei barattato il mio gol ...