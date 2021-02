Caos varianti: non è il calciatore Osimhen ad aver portato quella africana (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La smentita dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II È partita la caccia all’untore e alle streghe. Da ore si parla della variante africana e di chi possa averla importata a Napoli. È iniziata così una campagna denigratoria nei confronti del calciatore del Napoli, Victor Osimhen che secondo il “Napolista” avrebbe portato nella regione italiana la mutazione del virus. Con una nota però è arrivata la smentita dell‘Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II“: Non è lui il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525 e precisa, inoltre, che non si tratta di nessun altro calciatore del Napoli.” I tamponi a cui vengono sottoposti di routine i calciatori di Gattuso vengono analizzati proprio presso il Federico II dove è stata ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La smentita dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II È partita la caccia all’untore e alle streghe. Da ore si parla della variantee di chi possala importata a Napoli. È iniziata così una campagna denigratoria nei confronti deldel Napoli, Victorche secondo il “Napolista” avrebbenella regione italiana la mutazione del virus. Con una nota però è arrivata la smentita dell‘Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II“: Non è lui il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525 e precisa, inoltre, che non si tratta di nessun altrodel Napoli.” I tamponi a cui vengono sottoposti di routine i calciatori di Gattuso vengono analizzati proprio presso il Federico II dove è stata ...

