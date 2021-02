Campagna | Iuorio guarito dal Covid | “Grazie a chi mi è stato vicino”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “È stata un’esperienza terribile ma per fortuna ho sconfitto il coronavirus e ora posso riabbracciare la mia famiglia “. Sono le parole del presidente del consiglio generale della Comunità Montana, consigliere comunale di maggioranza aed esponente di Forza Italia per il basso Sele, Giovanni, mentre lascia l’ospedale “Maria Santissima” di Eboli, dopo esserericoverato in terapia intensiva per oltre un mese a causa del-19. La voce interrotta dalle lacrime e la gioa di rivedere la sua famiglia ,, noto esponente politico died impegnato presso l’Ente montano dell’Alto Medio Sele e Tanagro, non nascondel’entusiamso e la sofferenza di chi ha combattuto e sconfitto il coronavirus dopo ...