Bari | Carrera | “Da adesso in poi saranno 13 finali”

Esordio con vittoria per mister Massimo Carrera che ha visto vincere il suo Bari contro il Monopoli. Questo il commento a fine gara: «Ho provato grandissima emozione per l'esordio, abbiamo davanti 13 finali e c'è ancora da lavorare, ma è stata una buona partita. Sapevamo ci sarebbe stato da soffrire, ma ho visto grande spirito di gruppo: così possiamo risolvere molti problemi. Questa è una vittoria importante, ho visto voglia di rivalsa».

