Avellino, Fella: “Dopo il primo gol la strada è stata in discesa” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Nel momento in cui è arrivato il primo gol, tutto è stato più semplice”. Così Giuseppe Fella, bomber dell’Avellino, autore di una doppietta contro il Foggia. “Ci godiamo la vittoria – ammette – Da domani il nostro pensiero sarà al derby con la Casertana. In questo momento, sinceramente, non mi interessa né guardare sotto né sopra. Bisogna ragionare partita Dopo partita. Dipende tutto da noi in questo momento”. “Inizialmente abbiamo avuto qualche difficoltà – dice – Purtroppo anche legate al Covid o infortuni. Ora ci stiamo allenando tutti insieme raggiungendo un ritmo importante. La nostra compattezza ora è evidente”. “Ho messo la giusta cattiveria – ammette – Me lo ha suggerito stasera anche Braglia“. “Mi sono fatto perdonare Dopo l’errore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Nel momento in cui è arrivato ilgol, tutto è stato più semplice”. Così Giuseppe, bomber dell’, autore di una doppietta contro il Foggia. “Ci godiamo la vittoria – ammette – Da domani il nostro pensiero sarà al derby con la Casertana. In questo momento, sinceramente, non mi interessa né guardare sotto né sopra. Bisogna ragionare partitapartita. Dipende tutto da noi in questo momento”. “Inizialmente abbiamo avuto qualche difficoltà – dice – Purtroppo anche legate al Covid o infortuni. Ora ci stiamo allenando tutti insieme raggiungendo un ritmo importante. La nostra compattezza ora è evidente”. “Ho messo la giusta cattiveria – ammette – Me lo ha suggerito stasera anche Braglia“. “Mi sono fatto perdonarel’errore ...

