Autostrada A1 | incidente | muore investito da Tir su piazzola di sosta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una persona è morta investita da un mezzo pesante su unadisull’A1 Milano-Napoli nel tratto tra Villa Literno e Acerra Afragola in direzione di Napoli, poco prima delle 7.00. Sul luogo dell’, riferisce Autostrade per l’Italia, sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente si registra un chilometro di coda all’altezza del km 747,8 dove è avvenuto l’evento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ORVIETO - Nella notte tra martedì e mercoledì, poco prima delle 23, in autostrada, tra Attigliano ed Orvieto si è verificato un incidente stradale autonomo che ha visto protagonista un Tir che trasportava generi alimentari. Il conducente, per cause in corso di ...