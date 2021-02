Appalto mascherine cinesi: 8 indagati e sequestri per 70 mln. "Speriamo nel lockdown" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Beni di lusso, conti correnti, quote societarie, per un valore totale di 70 milioni di euro. Erano, secondo l’accusa, il frutto di guadagni illeciti ottenuti grazie all’attività di mediazione per l’acquisto delle mascherine dalla Cina, durante la prima ondata di coronavirus. La Guardia di Finanza ha eseguito sequestri tra Roma e Milano, nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento, del valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, effettuato dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, a favore di 3 consorzi cinesi per l’acquisito di oltre 800 milioni di mascherine di varie tipologia, effettuate con l’intermediazione - non contrattualizzata dalla Struttura - di alcune imprese italiane. Otto gli indagati dalla procura di Roma: sono l’imprenditore Andrea Vincenzo Tommasi, a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Beni di lusso, conti correnti, quote societarie, per un valore totale di 70 milioni di euro. Erano, secondo l’accusa, il frutto di guadagni illeciti ottenuti grazie all’attività di mediazione per l’acquisto delledalla Cina, durante la prima ondata di coronavirus. La Guardia di Finanza ha eseguitotra Roma e Milano, nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento, del valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, effettuato dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, a favore di 3 consorziper l’acquisito di oltre 800 milioni didi varie tipologia, effettuate con l’intermediazione - non contrattualizzata dalla Struttura - di alcune imprese italiane. Otto glidalla procura di Roma: sono l’imprenditore Andrea Vincenzo Tommasi, a ...

fattoquotidiano : Appalto per mascherine cinesi, la Finanza sequestra conti, quote e beni per 70 milioni agli indagati - TgLa7 : Appalto mascherine da 1,25 miliardi, sequestri per 70 mln ++ Operazione Gdf, affidamento da #Arcuri a società #Cina - Gio53272615 : RT @DelmastroAndrea: Ho presentato decine di interrogazioni sull'appalto da 1.2 miliardi di #mascherine cinesi che ha fruttato 'provvigioni… - genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: Appalto mascherine cinesi: 8 indagati e sequestri per 70 mln. 'Speriamo nel lockdown' - derbatt61 : RT @HuffPostItalia: Appalto mascherine cinesi: 8 indagati e sequestri per 70 mln. 'Speriamo nel lockdown' -