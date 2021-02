Anche per Raggi referendum su Rousseau Di Maio dà l’ok Solo i 5Stelle ‘cattivi’ tifano per lei

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il grido di dolore di Virginiaper il silenzio del movimento di fronte alla sua ricandidatura dà qualche frutto. In casa, in tutt’altre faccende affaccendate, qualcuno si sveglia. Per darle manforte. Per dire alla sindaca di Roma di non mollare. Malgrado il disastro combinato, malgrado le Cassandre, malgrado il tonfo di popolarità tra i cittadini. Che ha generato la glaciale freddezza con cui i vertici grillini hanno accolto l’auto-ricandidatura della sindaca. Il tifo per ladopo il post piagnone Per non essere da meno di Draghi la sindaca propone di far scegliere gli iscritti sulla piattaforma. Chissà con quale quesito. Vuoi tu altri cinque anni di amministrazione all’insegna della continuità? Chissà. In questo il tandem Grillo-Casaleggio, come si è visto per il ...