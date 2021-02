“Aiuto polizia, c’è stato uno omicidio”. Ma non è vero: voleva solo un aiuto per spalare la neve (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ucraina, denuncia omicidio fittizio per far spalare la neve sulla strada In Ucraina un uomo ha denunciato un omicidio fittizio alla polizia nella speranza che le forze dell’ordine, nel giungere sul posto, rimuovessero la neve per strada. A dichiararlo le autorità regionali e il portavoce della polizia di Cherniguiv, città dell’Ucraina del nord, Yulia Kovtoun. L’uomo ha telefonato alla polizia raccontando di aver accoltellato il compagno di sua madre e raccomandando loro di portare uno spazzaneve perché altrimenti “non sarebbe stato possibile raggiungere la sua abitazione”. Le forze dell’ordine sono riuscite comunque a raggiungere il luogo del finto omicidio, un villaggio dell’Ucraina occidentale, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ucraina, denunciafittizio per farlasulla strada In Ucraina un uomo ha denunciato unfittizio allanella speranza che le forze dell’ordine, nel giungere sul posto, rimuovessero laper strada. A dichiararlo le autorità regionali e il portavoce delladi Cherniguiv, città dell’Ucraina del nord, Yulia Kovtoun. L’uomo ha telefonato allaraccontando di aver accoltellato il compagno di sua madre e raccomandando loro di portare uno spazzaperché altrimenti “non sarebbepossibile raggiungere la sua abitazione”. Le forze dell’ordine sono riuscite comunque a raggiungere il luogo del finto, un villaggio dell’Ucraina occidentale, ...

Centwa : RT @Altairiis: #findsai 'Alto, 40-50 maschio latino, intorno ai 178 cm, per favore, sono a Cincinnati, Ohio, sono nello scantinato, potreb… - Lyn16833785 : RT @Altairiis: #findsai 'Alto, 40-50 maschio latino, intorno ai 178 cm, per favore, sono a Cincinnati, Ohio, sono nello scantinato, potreb… - Altairiis : #findsai 'Alto, 40-50 maschio latino, intorno ai 178 cm, per favore, sono a Cincinnati, Ohio, sono nello scantinat… - haraddicted : mamma che bono Andrea aiuto polizia #lacaserma - TorinoNews24 : Torino - Ammalato e immobile a letto in lacrime: provvidenziale aiuto della Polizia che gli consegna un farmaco d'u… -