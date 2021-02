Volley, Superlega, al via i Preliminari Playoff (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la fine della Regular Season, a breve partirà la seconda fase con la disputa dei Preliminari Playoff di Superlega, con lo svolgimento delle prime gare, per decidere chi proseguirà nei Quarti di Finale e lotterà per lo scudetto. Ma vediamo ora il calendario dei Preliminari e la formula. I Preliminari Playoff di Superlega Come detto, a breve, vale a dire nel prossimo fine settimana, prenderà il via la fase dei Preliminari Playoff di Superlega tra le squadre che si sono classificate dal 6° al 11° posto. La formula prevede che passa il turno la formazione che si aggiudica due gare vinte su tre (gara 1 e 3 in casa della squadra meglio classificata). Le partite si disputeranno il 21, 28 febbraio e 7 marzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la fine della Regular Season, a breve partirà la seconda fase con la disputa deidi, con lo svolgimento delle prime gare, per decidere chi proseguirà nei Quarti di Finale e lotterà per lo scudetto. Ma vediamo ora il calendario deie la formula. IdiCome detto, a breve, vale a dire nel prossimo fine settimana, prenderà il via la fase deiditra le squadre che si sono classificate dal 6° al 11° posto. La formula prevede che passa il turno la formazione che si aggiudica due gare vinte su tre (gara 1 e 3 in casa della squadra meglio classificata). Le partite si disputeranno il 21, 28 febbraio e 7 marzo ...

TonnoCallipoVol : ?? VIDEO Ecco a voi alcune azioni da protagonista del nostro #TjDefalco! Genio e sregolatezza… James Torey Defalco… - PowervolleyMI : ?? l NEWS Inizia una settimana di allenamenti in vista di gara 1 del turno preliminare playoff con gli scaligeri.… - PerugiaToday : Volley, capitan Atanasijevic lascia la Sir Safety Perugia: 'A fine stagione andrò via, grazie di tutto' - fipavpd : #AfterHoursSuperLega trasmette da Padova! ?? Alle 21.30 in diretta sulla pagina #facebook e sul canale #youtube di L… - bbabbibbooo : RT @PowervolleyMI: ?? | VIDEO ? Let’s go, Milano! Riparte il 2021 all'Allianz Cloud dell’Allianz Powervolley in Superlega! Uniti, oltre ogni… -