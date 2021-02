Una Vita, anticipazioni 17 febbraio: Genoveva in balia di Santiago (Di martedì 16 febbraio 2021) Ad Acacias non mancheranno i drammi e le rivalità,come raccontano le anticipazioni di Una Vita di mercoledì 17 febbraio. In particolare, Genoveva non si rassegnerà al fatto che Marcia e Santiago si fermino nel quartiere e si recherà alla Pensione Roleno per fare visita al brasiliano. La Salmeron chiederà spiegazioni all'uomo sulla sua decisione e lui le ribadirà di voler rimanere ad Acacias dove ora ha un lavoro e degli amici e non ha alcuna intenzione di tornare in Brasile. Genoveva, appurato che Santiago non ha intenzione di rispettare i patti, si infurierà e lo minaccerà di morte con un rasoio. A quel punto, il Becerra le dirà che non le conviene ucciderlo in quanto la Sampaio rimarrebbe vedova e potrebbe tranquillamente sposare Felipe. La situazione adesso si è ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 febbraio 2021) Ad Acacias non mancheranno i drammi e le rivalità,come raccontano ledi Unadi mercoledì 17. In particolare,non si rassegnerà al fatto che Marcia esi fermino nel quartiere e si recherà alla Pensione Roleno per fare visita al brasiliano. La Salmeron chiederà spiegazioni all'uomo sulla sua decisione e lui le ribadirà di voler rimanere ad Acacias dove ora ha un lavoro e degli amici e non ha alcuna intenzione di tornare in Brasile., appurato chenon ha intenzione di rispettare i patti, si infurierà e lo minaccerà di morte con un rasoio. A quel punto, il Becerra le dirà che non le conviene ucciderlo in quanto la Sampaio rimarrebbe vedova e potrebbe tranquillamente sposare Felipe. La situazione adesso si è ...

fleinaudi : Professore siamo d’accordo: VACCINARE, VACCINARE, VACCINARE ! Ma se lo Stato non ce la fa (ed è evidente che non ce… - matteosalvinimi : ...da Milano a Varese, obiettivo della Lega e del centrodestra è offrire ai cittadini la possibilità di cambiare. I… - HuffPostItalia : È morto di Covid Giuseppe Basso, l'oncologo che ha salvato centinaia di bambini dal tumore - rossa008 : RT @_vedocose: C’era una volta un bassotto che s’offriva alla vita con piglio ardimento slancio e speme. Un giorno s’avventurò col muso cur… - strelopi : lo chiama ancora z3nga, non sa quanti anni ha, non sa un cazzo della sua vita, però se lo limona e molla per lui il… -