Tre vittorie consecutive ma infermeria piena: Atalanta, come sta il Real Madrid (Di martedì 16 febbraio 2021) È una squadra in ripresa il Real Madrid, ma non vanno così bene le cose per Zinedine Zidane. La prossima avversaria dell'Atalanta in Champions League (gli ottavi di finale si giocheranno a Bergamo mercoledì 24 febbraio e a Madrid il 16 marzo) sta vivendo un momento altalenante: ha ripreso a macinare risultati nella Liga, anche se si trova ben distante dall'Atletico capolista a +5 (con due gare in meno!), ma ha l'infermeria piena. L'ultimo stop "eccellente" è quello di Dani Carvajal, che ha accusato un problema fisico nel corso della gara vinta 2-0 domenica a Valencia. Il terzino di Zidane arrivava da un altro infortunio che l'aveva tenuto ai box per un mese e mezzo. Sicuro assente con l'Atalanta, capitan Sergio Ramos. Adesso la lista degli infortunati è particolarmente ...

