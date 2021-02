Settore giochi: la grande differenza fra la formula di ieri e di oggi (Di martedì 16 febbraio 2021) Attualmente il panorama dei fan dei giochi da casinò si divide fra coloro che restano imperterriti fedeli al gioco live e quelli che invece si sono affezionati alla nuova e moderna formula online Nel primo caso a piacere è l’ambiente sofisticato, i colori, l’eleganza, il fatto di incontrare altre persone, anche se di fatto non si conoscono; nel secondo invece pesano, ovviamente, il fattore comodità e la varietà di scelta. I siti di giochi online, infatti, sono sottoposti a limitazioni maggiori rispetto alle sale da gioco reali. Questo potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma andrebbe invece considerato un vantaggio per la propria sicurezza, che si aggiunge agli altri che si hanno sul web. Ci riferiamo, in particolare, alla velocità di gioco, all’accessibilità (anche tramite mobile) dei casinò, alla semplicità di utilizzo e al ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021) Attualmente il panorama dei fan deida casinò si divide fra coloro che restano imperterriti fedeli al gioco live e quelli che invece si sono affezionati alla nuova e modernaonline Nel primo caso a piacere è l’ambiente sofisticato, i colori, l’eleganza, il fatto di incontrare altre persone, anche se di fatto non si conoscono; nel secondo invece pesano, ovviamente, il fattore comodità e la varietà di scelta. I siti dionline, infatti, sono sottoposti a limitazioni maggiori rispetto alle sale da gioco reali. Questo potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma andrebbe invece considerato un vantaggio per la propria sicurezza, che si aggiunge agli altri che si hanno sul web. Ci riferiamo, in particolare, alla velocità di gioco, all’accessibilità (anche tramite mobile) dei casinò, alla semplicità di utilizzo e al ...

