Roma | precipita con l' auto da un viadotto | morto sul colpo un 45enne

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.54, i vigili del fuoco sono intervenuti presso via Vallericcia 9, in seguito alla segnalazione di un puledro precipitato in un dirupo. Sul posto sono ...Un uomo di 45 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato , con la sua auto, da un viadotto che sovrasta via degli Orti della Farnesina, a. Leggi anche >dal viadotto, morto sul colpo L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi. Per ragioni ancora da chiarire, l'auto guidata dall'uomo, che si trovava da solo, ha ...Un uomo di 45 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato, con la sua auto, da un viadotto che sovrasta via degli Orti della Farnesina, a Roma. Leggi anche > ...Continuano dal nord al sud Italia gli interventi del Soccorso Alpino per soccorrere persone scivolate sul ghiaccio, anche in zone pianeggianti apparentemente sicure. Viste le temperature abbondantemen ...