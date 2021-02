Proposta di matrimonio per Diletta Leotta da parte di Can Yaman: l’assurdo aereo in stile Grande Fratello Vip – VIDEO (Di martedì 16 febbraio 2021) Una Proposta di matrimonio è apparsa poco fa nei cieli di Roma, forse proprio vicino alla casa del Grande Fratello Vip. Questa volta, però, i concorrenti del reality show non c’entrano nulla: poco fa, un aereo ha infatti solcato i cieli di Cinecittà con una scritta che ha dell’incredibile: “Diletta, mi vuoi sposare? Ti amo, Can” Una Proposta in piena regola formulata nel modo più spettacolare che ci si potesse immaginare; ovviamente dubitiamo che l’autore del messaggio e dell’aereo sia davvero l’attore Can Yaman, ma la Proposta e la sua firma hanno decisamente fatto impazzire il web. Ecco il VIDEO: View this post on Instagram A post shared by Trash ... Leggi su trendit (Di martedì 16 febbraio 2021) Unadiè apparsa poco fa nei cieli di Roma, forse proprio vicino alla casa delVip. Questa volta, però, i concorrenti del reality show non c’entrano nulla: poco fa, unha infatti solcato i cieli di Cinecittà con una scritta che ha dell’incredibile: “, mi vuoi sposare? Ti amo, Can” Unain piena regola formulata nel modo più spettacolare che ci si potesse immaginare; ovviamente dubitiamo che l’autore del messaggio e dell’sia davvero l’attore Can, ma lae la sua firma hanno decisamente fatto impazzire il web. Ecco il: View this post on Instagram A post shared by Trash ...

