Perrella | «Sono state rilevate venti mutazioni del virus | quella inglese è la più diffusiva»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il Corriere del Mezzogiorno intervista Alessandro, infettivologo del Cardarelli e dell’Unità di crisi regionale. Il tema è quello della variantedel Covid. Ieri la Regione ha lanciato l’allarme: un contagio su 4, in Campania, deriva proprio da questa variante. «E’ piùdelle altre. Finorasequenziate unana didelche rischiano di eludere la risposta immunitaria. Bisogna prestare la massima attenzione».si esprime su una possibile terza ondata e sull’interruzione della didattica in presenza. «L’incremento dei contagi è lineare e lo verifichiamo di volta in volta. Preoccupa la diffusione a scuola, ma come preoccupano tutti i luoghi chiusi o gli assembramenti. Temo la ...