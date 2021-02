Pd | Boldrini | ' visegretaria | cariche condivise e magari iniziativa simbolo ' OccupyPd' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "E' stata una bella maratona di confronto franco su quanto accaduto. La mancanza di donne nella delegazione del Pd al governo dimostra che, ancora oggi, nel Pd il potere è questione per soli uomini. L'uguaglianza di genere non è purtroppo un elemento identitario del nostro partito. Le donne ci credono e lavorano su questo tema ma non è patrimonio di tutto il Pd". Lo dice Laurache oggi è intervenuta alla riunione delle donne dem. "Esiste uno scollamento fra quello che si scrive nei documenti e le scelte politiche che si fanno. Il nostro partito agendo così non è contemporaneo. Non c'è nessun partito progressista in Europa che si comporta in questo modo. Il pluralismo è un valore aggiunto ma non deve impedire alle donne di unire le forze per una efficace battaglia comune. Per questo propongo che in ogni sede di partito l'uguaglianza ...