Palermo, muore a 16 anni in un tragico incidente stradale (Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea Romanasu è morta a soli 16 anni in un tragico incidente stradale la sera del 6 febbraio e, come riportato in un articolo del Giornale di Sicilia, “sono stati svolti una serie di accertamenti e l’autopsia sulla ragazzina rumena per accertare le cause del decesso“. Durante le esequie della ragazzina è stata data lettura di una lettera della mamma per la ragazzina: “Ogni nostro messaggio si concludeva con un cuoricino ma il tuo non c’è più e il mio si è spezzato” ha scritto. “Non mi resta che ascoltare i tuoi messaggi vocali che iniziavano sempre con la parola mamma con quella dolce vocina che mi scioglieva il cuore. Sono stata la mamma più fortunata del mondo ad averti avuto“. La lettera è stata recitata da una amica della mamma, poiché la donna al momento è troppo distrutta dal dolore per poterne dare ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea Romanasu è morta a soli 16in unla sera del 6 febbraio e, come riportato in un articolo del Giornale di Sicilia, “sono stati svolti una serie di accertamenti e l’autopsia sulla ragazzina rumena per accertare le cause del decesso“. Durante le esequie della ragazzina è stata data lettura di una lettera della mamma per la ragazzina: “Ogni nostro messaggio si concludeva con un cuoricino ma il tuo non c’è più e il mio si è spezzato” ha scritto. “Non mi resta che ascoltare i tuoi messaggi vocali che iniziavano sempre con la parola mamma con quella dolce vocina che mi scioglieva il cuore. Sono stata la mamma più fortunata del mondo ad averti avuto“. La lettera è stata recitata da una amica della mamma, poiché la donna al momento è troppo distrutta dal dolore per poterne dare ...

Neonato muore in ospedale per un'infezione

Neonato muore in ospedale per un'infezione: aperta un'inchiesta

PALERMO - Sarà un'inchiesta a spiegare le cause della morte di un bimbo nato prematuro all'ospedale civico di Palermo. Si parla di un'infezione, ma i genitori vogliono risposte più chiare e si sono rivolti ai carabinieri. Il piccolo è deceduto il 6 febbraio scorso dopo avere trascorso 26 giorni in incubatrice.

Un ciclista è morto travolto da un’auto lungo la statale 557 `Di Campobello di Licata´, nell’Agrigentino. La vittima è Giuseppe Bonaventura, 62 anni, residente a Ravanusa. Secondo una prima ricostruzi ...

Dopo 26 giorni in incubatrice il 6 febbraio è morto il piccolo Nathan, nato prematuro, per aver contratto un'infezione nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Civico di Palermo. Seque ...

