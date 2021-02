Non è vero che in Croazia «a causa del terremoto sono saltate le misure anti-Covid» e che «i contagi sono crollati»

Parpiglia : #GFVIP senza #tommasozorzi tra cadute e sorrisi non sarebbe stato un #GrandeFratelloVip così forte (lo dicono gli a… - RobertoBurioni : Negli USA un medico, per non mandare sprecati preziosi vaccini, ha fatto più del suo dovere. E' stato licenziato. N… - ZZiliani : Buongiorno a tutti, sono un alieno tifoso delle #Juventus sbarcato stamane da Marte. Ho acquistato in edicola la… - LimonisignorAA : RT @vincycernic95: Vedo commenti sul fatto che Roberto abbia pubblicato l'ultima settimana horror degli Zorzando dove si dice che Simone no… - R1VERXR0AD : @Saaraa_a_ sto bene però non è vero ah -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero

Il Manifesto

Formalmente, si è giunti alla realizzazione di une proprio Green deal europeo , che si basa ... Nessun mistero: la soluzionepuò che essere quella legata alla realizzazione di portafogli di ...... il piccolo borgo fortificato era di grandissima importanzasolo economica e commerciale, ma ... diventato une proprio monumento naturale del paese. Malacappa Anche a Malacappa il tempo sembra ...You may be able to find more information about this and similar content at piano.io You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their we ...Maria Giovanna Maglie: 'Speranza non ha lavorato bene, il piano vaccinale non funziona, le terapie alternative al vaccino non sono state ...