LIVE Musetti-Napolitano 7-5 1-2 | Challenger di Biella 2 in DIRETTA | il piemontese piazza il break in avvio di secondo set

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Dritto perfetto in avanzamento diche sale a rete e chiude con un comodo smash. 15-30 Fantastico rovescio di!!!!! Un lungolinea da sogno!!! 15-15 Profondissimo il dritto di, il rovescio delsi spegne in rete. 15-0 Scambio durissimo sulla diagonale di dritto vinto da. 2-1torna in scia. 40-30 Slice profondo diche sale a rete, il toscano è bravissimo a chiudere con la volée. 30-30 La risposta delsulla prima diè troppo lunga. 15-30 Rovescio lungolinea perfetto diche pizzica la riga. 15-15 Timing perfetto di ...