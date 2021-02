La Juve sbarca su Amazon: è la prima squadra italiana della serie 'All or nothing' (Di martedì 16 febbraio 2021) Dal campo allo schermo. La Juventus diventerà infatti protagonista di una puntata di "All or nothing", una produzione Amazon che viene trasmessa attraverso la piattaforma Amazon Prime. La serie già ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021) Dal campo allo schermo. Lantus diventerà infatti protagonista di una puntata di "All or", una produzioneche viene trasmessa attraverso la piattaformaPrime. Lagià ...

junews24com : La Juve sbarca su Amazon: primo club italiano nella docu-serie «All or nothing» - - 1987_Lorenza : RT @Gazzetta_it: La #Juve sbarca su Amazon: è la prima squadra italiana della serie 'All or nothing' - lupo_riottoso : Sta cosa mi fa fumare parecchio. E comunque non esiste un All or Nothing del Bayern Monaco - sportli26181512 : La Juve sbarca su Amazon: è la prima squadra italiana della serie 'All or nothing': La Juve sbarca su Amazon: è la… - Gazzetta_it : La #Juve sbarca su Amazon: è la prima squadra italiana della serie 'All or nothing' -