Il social network Lego che vuole diventare il TikTok per bambini (Di martedì 16 febbraio 2021) Il mattoncino Lego, simbolo della vita e del gioco analogico, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante sul fronte del digitale. Ora l'azienda danese prova ad andare incontro al trend dei social media basati su brevi video e dedicati all'intrattenimento risolvendo a modo suo il nodo cruciale di queste piattaforme, quello della sicurezza e protezione dei giovani utenti. Se TikTok ha dovuto introdurre il controllo della data di nascita per l'accesso al network per tutelare i minori di 13 anni, Lego assieme a Universal Music Group (UMG) ha dato vita con Vidiyo a un social super sicuro per balletti e show musicali di vario tipo, sfruttando il fascino dei mattoncini. "Vogliamo nutrire l'immaginazione delle nuove generazioni di creativi, fornendo una nuova tela su cui i giovani possano ...

Ultime Notizie dalla rete : social network Clubhouse ha un problema con l'archiviazione dei dati

Alcuni ricercatori di Stanford scoprono una vulnerabilità che espone le identità degli utenti di alcune stanze verso la ...

Parler torna online (ma non sui negozi di app): "Siamo qui per restare"

L'agenda, e anche il presidente degli Stati Uniti , è cambiata ma la notizia resta di rilievo nel dibattito sul potere e il ruolo delle piattaforme digitali: Parler è tornato online. Il social network di estrema destra, su cui si erano riversati i seguaci di Trump dopo la segnalazione dei post e l'esclusione dei profili dell'ex presidente da parte di Twitter e Facebook, era stato ...

Tutti utilizzano i social network Alcuni accorgimenti da seguire il Resto del Carlino TikTok, reclamo all’Ue dei consumatori europei: anche Altroconsumo in campo

Il social network, che riscuote un grande successo fra bambini e adolescenti, è accusato di non tutelare adeguatamente gli utenti da contenuti inappropriati, pubblicità occulta e di violarne numerosi ...

Il social network Lego che vuole diventare il TikTok per bambini

Vidiyo è basato sulla realtà aumentata e dedicato ai bambini: trendy e con tutte le caratteristiche delle piattaforme a cui siamo abituati, ma con una grande attenzione alla sicurezza ...

