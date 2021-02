I Baci Perugina ora si possono spalmare | arriva la crema

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) A quasi 100 anni dalla nascita delo, il cioccolatino nato nel 1922 dall’intuizione di Luisa Spagnoli,è in continua evoluzione. La confermada una nuova creazione, creata per far vivere una vera e propria esperienza di gusto nuova e avvolgente che nasce dal cuore ditrasformandosi in una morbidaal gianduia e croccante granella di nocciole a vista. Laè creata pensando al cuore del cioccolatino mitico con una consistenza inaspettata. Perfetta per accompagnare ogni occasione lasi potrà gustare spalmata sul pane a merenda o sui biscotti a colazione, con il cucchiaino a fine pasto o come ingrediente per dolci ricette. ...