Governo | Salvini e l' Euro | «Irreversibile? Lo è solo la morte» E Zingaretti | «Moneta unica rafforza Italia»

fattoquotidiano : Salvini apre il primo fronte polemico con i nuovi alleati di governo: vuole le teste di Ricciardi, Arcuri e del Cts… - fanpage : Salvini se la prende con gli 'strascichi del Governo Conte' sulla chiusura degli #impiantisci, ma la decisione è di… - matteosalvinimi : #Salvini: Alcune riconferme hanno lasciato un po’ di stupore, penso a Lamorgese e Speranza. Con la Lega al governo… - MicheleAnnibale : RT @fnicodemo: Continuo a considerare superfluo e dannoso il sostegno di Salvini al governo #Draghi. Ma se continua con le cretinate su Eur… - HermanniTest : @Daria_Ginevra Lo sai che al governo c’è Salvini vero? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Salvini

" Ora bisogna usare il tempo per risolvere problemi ", aggiungein versione paciere. Nessun giudizio sui ministri tecnici delDraghi, perché molti " non li conosco - continua il ...Draghi, Tajani (FI) elogia: "Ha fatto il salto di qualità" L'effetto Draghi pervade anche, quindi, e così per quanto riguarda la gestione dei migranti sul piano europeo, il "...Nemmeno il tempo di accantonare il ricordo del recentissimo incontro che l'Euro si mette di traverso tra il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Tra i due botta e ...Roma, 16 feb (Adnkronos) - La mancanza di donne Pd nel governo? “Non so dire perché sia successo, il Pd è pieno di donne capaci. Sulla parità ...