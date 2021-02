GF Vip, Giulia Salemi in lacrime dopo la puntata: quel gesto proprio non se l’aspettava (Di martedì 16 febbraio 2021) GF Vip, ora manca davvero pochissimo alla finale. Durante la 40esima puntata, andata in onda lunedì 15 febbraio, il pubblico ha scoperto che anche Tommaso Zorzi va dritto in finale insieme a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli ma certamente non è stato l’unico argomento caldo della serata. Ampio spazio a quella che sembra proprio una nuova coppia, quella composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Alfonso Signorini ha fatto anche sapere che Giuliano, il fidanzato della Cannavò, ha diffidato il GF Vip e tutti gli inquilini della Casa: non dovranno più nominarlo. E poi ancora, il confronto in giardino tra Maria Teresa Ruta da una parte e Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dall’altra, fino alle consuete nomination che però questa volta sono state un duro colpo per una vippona. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) GF Vip, ora manca davvero pochissimo alla finale. Durante la 40esima, andata in onda lunedì 15 febbraio, il pubblico ha scoperto che anche Tommaso Zorzi va dritto in finale insieme a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli ma certamente non è stato l’unico argomento caldo della serata. Ampio spazio ala che sembrauna nuova coppia,la composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Alfonso Signorini ha fatto anche sapere cheno, il fidanzato della Cannavò, ha diffidato il GF Vip e tutti gli inquilini della Casa: non dovranno più nominarlo. E poi ancora, il confronto in giardino tra Maria Teresa Ruta da una parte e Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dall’altra, fino alle consuete nomination che però questa volta sono state un duro colpo per una vippona. (Continua ...

